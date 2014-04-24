طلبيات السلع الأميركية المعمرة ترتفع 2.6% في مارس الماضي

ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس آذار وصعد مؤشر لخطط الإنفاق الرأسمالي للشركات مما يعزز توقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية: “إن طلبيات السلع المعمرة زادت 2.6 بالمئة مع ارتفاع الطلب على جميع الفئات. وكانت طلبيات السلع المعمرة زادت 2.1 بالمئة في فبراير ”.

وتشمل هذه السلع مجموعة واسعة من المنتجات التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات.

> وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع الطلبيات 2 بالمئة الشهر الماضي.

وأظهر تقرير السلع المعمرة أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات – وهو مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – زادت 2.2 بالمئة في مارس آذار بعد تراجعها 1.1 بالمئة في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع طلبيات هذه الفئة التي يطلق عليها اسم السلع الرأسمالية الأساسية 1.5 بالمئة الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن طلبيات النقل زادت 4 بالمئة الشهر الماضي وهو ما يعكس نمو طلبيات الطائرات المدنية بعد ارتفاع طلبيات شركة بوينج لأكثر من المثلين في مارس آذار إلى 163 طلبية.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية زيادة عدد طلبات إعانات البطالة 24 ألفا إلى 329 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في أسبوع حتى 19 أبريل نيسان.