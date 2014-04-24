في علاقة الفنانات بالخادمات... سجن وقتل وتشويه!

للفنانات قصص وحكايات مع خادماتهن، لا يمرّ عليها القارئ مرور الكرام، إذ كثيراً ما تصل إلى أقسام الشرطة وهي محمّلة بالتفاصيل المثيرة، قبل أن تزداد الحكايات في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر.

آخر حكايات الفنانات وخادماتهن ما حدث مع الفنانة لقاء الخميسي التي عملت لديها الخادمة إليزابيث فترة طويلة، كانت خلالها لقاء وزوجها لاعب كرة القدم الشهير محمد عبد المنصف يستأمناها على نفسيهما وعلى أبنائهما. ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سُفن لقاء، إذ فوجئت باختفاء الخادمة، فظنت أنها ذهبت لقضاء أمر معيّن. لكن الاختفاء استمرّ لساعات طويلة، حيث اكتشفت لقاء أنّ مجوهراتها قد اختفت من غرفة نومها، وهو ما فسّر غياب الخادمة، ولم يكن لها مفرّ من تحرير محضر داخل قسم شرطة الحي الذي تسكن فيه، قبل أن تعمد إلى نشر صورة الخادمة الهاربة التي تبدو على ملامحها أصولها الإفريقيّة؛ وذلك لتسهيل عملية الوصول إليها.

قتل الخادمة

قبل بداية أزمة لقاء بأيّام قليلة، حدثت قصّة أخرى أكثر قوة، ووصلت أيضاً إلى قسم الشرطة. ولكنها في هذه المرة كانت بطلتها الممثلة مروة عبد المنعم التي اتهمها والد خادمتها (رحاب تبلغ من العمر 13 عاماً) بالقتل، ما أصاب مروة بحالة من الفزع الشديد، برغم تأكيدها هي وزوجها المخرج المسرحي حسام الشاذلي أنّ الفتاة كانت تستحمّ حين سقطت في "بانيو" الحمّام، فيما أصرّ الأب على موقفه، وطالب بتشريح الجثة من قبل الطب الشرعيّ. وقد تمّت الموافقة على الطلب، والجميع بانتظار النتيجة التي تراها مروة لصالحها، لأنها على ثقة من براءتها من التهمة المدّعاة.

سرقة دينا

الممثلة والراقصة الاستعراضية دينا كان لها أيضاً نصيب من مثل هذه الحوادث. فقد ذهبت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء مجوهرات بقيمة 100 ألف جنيه مصريّ، متّهمة خادمها بالسرقة. وبالفعل، أثبتت التحريات أنّ الخادم هو الذي قام بالسرقة لمروره بضائقة مالية. وقد تمّت إعادة المسروقات، فيما أحيل السارق إلى النيابة التي تولت التحقيق. وقد رفضت دينا توسّلات أهل السارق للتنازل عن المحضر. ولنفس السبب اعترفت خادمة الراقصة لوسي بسرقة أموال من غرفة نوم الراقصة.

زواج عرفي

وبسبب خادمتها كذلك، سبق للفنانة رانيا يوسف أن دخلت قسم الشرطة، حيث اتهمت الخادمة بسرقة سوار من الألماس، من داخل غرفة نومها بمنطقة الزمالك. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ قالت الخادمة في التحقيقات إنّها متزوجة عرفياً من زوج رانيا، وقت اندلاع الأزمة، وهو المنتج محمد مختار، قبل أن تعود إلى تغيير أقوالها فيما بعد.

مخدّر في العصير

وفي واقعة مريبة، قامت إحدى الخادمات الإفريقيات بتخدير الفنانة المعتزلة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، من خلال وضع حبوب مخدّرة في العصير. وقد قامت الخادمة بسرقة كلّ ما في منزلها الفنانة.

ليلى وهالة

تعرّضت أيضاً الفنانة هالة صدقي لحادث سرقة من خادمتها، بلغت قيمة مسروقاته 750 ألف جنيه، وهي تقريباً نفس قيمة المجوهرات التي فقدتها ليلى علوي من خزانة شقتها على يد خادمتها.

سقطت من الشباك

وأثناء هروب خادمة عائلة الفنان محمود ياسين من شباك المطبخ، بعد قيامها بالسرقة، سقطت وأصيبت بجروح وكدمات بالغة، وكان هذا الحادث كفيلا بفضح أمرها.

تشويه وتعذيب

ويعدّ الحادث الجلل الذي يخصّ علاقة الفنانات بالخادمات وبات حديث الشارع المصري لشهور هو ما حدث مع الفنانة وفاء مكي، التي وصلت إلى السجن بعد اتهامها بتشويه وتعذيب خادمتها. وقد سجنت وفاء على خلفية هذا الحادث لمدّة خمس سنوات.

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