"زواج آخر موديل" و"واي فاي" جديد عبد المحسن الشمري

يتواجد الفنّان السّعودي عبد المحسن الشمري مطلع الأسبوع المقبل في مدينة الخبر وذلك للمشاركة في المسلسل الكوميدي "زواج آخر موديل" وذلك لعرضه في رمضان، وهو من إخراج ندا الظفيري، ويشاركه البطولة الفنانين الكويتين؛ خالد العجيرب، وشهاب حاجيه، كما يشاركه من السّعودية الفنّانة غزلان ناصر، وسارة الجابر، وزارا البلوشي، وخطر، بالإضافة إلى العديد من الفنانين. وقال الشمري لـ"سيدتي" أنّ المسلسل يغلب عليه الطّابع الكوميدي، فيما يدور العمل حول قصة ثلاثة أصدقاء يتزوجون من ثلاث شقيقات ثريات، حيث تقوم والدة الفتيات الثريات باستغلال الشباب لتنفيذ طلباتها مقابل إعطائهم المال، ويتعرض الأزواج للعديد من المواقف الطريفة خلال أحداث المسلسل.

وأما عن الدور الذي سيجسده الشمري فهو دور أحد الأزواج الثلاثة الذي يتعرّض للعديد من المواقف مع الناس لتنفيذ ما تطلبه منه حماته ويحاول أنّ يتجاوزها بذكاء.

وعن نشاطاته الفنّية الأخرى قال الشمري إنه انتهى من المشاركة في الجزء الثالث من البرنامج الكوميدي "واي فاي" والذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على شاشة إم بي سي، وسيقدم من خلاله عدة شخصيات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بشخصيته الرئيسية، وهو دور الرّجل المسن مع الفنان حبيب الحبيب، والتي لاقت النّجاح من قبل المشاهد من خلال الجزء الأول والثاني، كما أكّد الشمري أنّ الجزء الثالث يحمل العديد من المفاجآت، ومنها إضافة أكثر من 17 فقرة جديدة ستكون مفاجأة المشاهدين في رمضان، وأضاف أنّ البرنامج من إخراج أوس الشطي، وبطولة نخبة من النجوم من أبرزهم: عبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، ومنى شداد، وهيا الشعيبي، ونرمين محسن، وميس كمر، وشيلا سبت، وسامية طرابلسي، بالإضافة إلى آخرين.

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