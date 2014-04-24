هكذا ردت سيلينا غوميز على تايلور سويفت

برغم مرور حوالى الشهر على إعلان النجمة Taylor Swift عن شعورها بالاشمئزاز من Selena Gomez وقرارها الابتعاد عنها، ألغت Gomez متابعتها لـ Swift على تويتر.

وقد توالت قرارات Selena بالتخلي عمّن تحب، وربّما لأجل من تحب، إذ بعد أن تخلّت عن والديها، واستبدلتهما بمدير أعمال جديد، تقوم اليوم بالتخلّي عن صديقتها Taylor، بعد أن قامت بحذفها من لائحة الأصدقاء على تويتر.

ولكن الأمر لم يتوقّف عند هذا الحد، إذ يبدو أن Selena تمرّ بمرحلة التخلّص من الأصدقاء، عبر الـ Instagram وTwitter، حيث توقّفت عن تتبّع 14 شخصاً، بمن فيهمReese Witherspoon، Vanessa Hudgens و Ashley Benson.

يُذكر أنَّ Selena Gomez لم تكتفِ بحذف Kendall و Kylie Jenner من ضمن الـ14 شخصاً، بل مسحت كلّ صورهما عن صفحتيها، بعد أن أمضت الأخيرتان وقتاً مع حبيبها Justin Bieber.

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