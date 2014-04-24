ربيع القاطي يسقط في الدائرة

انتهى الممثل ربيع القاطي من تصوير مشاهد فيلمه التلفزيوني الجديد "الدائرة" إلى جانب نخبة من الممثلين، وفي مقدمتهم الممثلة إلهام واعزيز ويوسف الجندي، وقال ربيع في معرض حديثه لـ"سيدتي نت" إن فيلم "الدائرة" المقرر عرضه على شاشة القناة الأولى خلال شهر رمضان ، يستعرض في موضوع خطه الدرامي الرئيسي مشكلة اجتماعية تتلخص في مقتل ابنة إحدى الأسر التي تعيش وضعاً اجتماعياً صعباً من خلال الدور الذي تلعبه الممثلة إلهام واعزيز الأم التي فقدت ابنتها التي كانت تشكل معيناً بالنسبة لهذه الأسرة ، حيث تضطر الأم بعد وفاتها إلى تحمل أعباء الأسرة وما يترتب عن ذلك من معاناة الأم، إلى جانب المشاكل الصحية التي بدت واضحة على الزوج ورب الأسرة الذي يتقمصه الممثل يوسف الجندي ، وأضاف ربيع بأن انخراطه في تشخيص أحداث هذا الفيلم يندرج في إطار انتقائه للمواضيع التي تغوص في عمق مشاكل حياة الناس والتي يتوقع لها دائماً أن يكون لها صدى لدى المشاهد ، مؤكداً في ختام حديثه بأن المرحلة الحالية التي يعيشها التلفزيون المغربي بجميع تحولاته سواء الإيجابية أو السلبية باتت تفرض على صنّاع الدراما بالمغرب استحضار ذكاء المشاهد أثناء اختيارهم للأدوار الدرامية.

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