أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ربيع القاطي يسقط في الدائرة

Google+ Print
ربيع القاطي يسقط في الدائرة ربيع القاطي يسقط في الدائرة

انتهى الممثل ربيع القاطي من تصوير مشاهد فيلمه التلفزيوني الجديد "الدائرة" إلى جانب نخبة من الممثلين، وفي مقدمتهم الممثلة إلهام واعزيز ويوسف الجندي، وقال ربيع في معرض حديثه لـ"سيدتي نت" إن فيلم "الدائرة" المقرر عرضه على شاشة القناة الأولى خلال شهر رمضان ، يستعرض في موضوع خطه الدرامي الرئيسي مشكلة اجتماعية تتلخص في مقتل ابنة إحدى الأسر التي تعيش وضعاً اجتماعياً صعباً من خلال الدور الذي تلعبه الممثلة إلهام واعزيز الأم التي فقدت ابنتها التي كانت تشكل معيناً بالنسبة لهذه الأسرة ، حيث تضطر الأم بعد وفاتها إلى تحمل أعباء الأسرة وما يترتب عن ذلك من معاناة الأم، إلى جانب المشاكل الصحية التي بدت واضحة على الزوج ورب الأسرة الذي يتقمصه الممثل يوسف الجندي ، وأضاف ربيع بأن انخراطه في تشخيص أحداث هذا الفيلم يندرج في إطار انتقائه للمواضيع التي تغوص في عمق مشاكل حياة الناس والتي يتوقع لها دائماً أن يكون لها صدى لدى المشاهد ، مؤكداً في ختام حديثه بأن المرحلة الحالية التي يعيشها التلفزيون المغربي بجميع تحولاته سواء الإيجابية أو السلبية باتت تفرض على صنّاع الدراما بالمغرب استحضار ذكاء المشاهد أثناء اختيارهم للأدوار الدرامية.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي