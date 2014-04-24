بلاتيني يشكك في احترام سان جيرمان لقواعد ' اللعب المالي النظيف '

باريس، (إفي): شكك الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في احترام فريق باريس سان جيرمان لقواعد "اللعب المالي النظيف"، والتي تحتم عدم انفاق ما يزيد عن الإيرادات.

وصرح بلاتيني في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) "لست متأكدا من احترام بي إس جي لقواعد اللعب المالي النظيف".

ومن المقرر أن ينشر الويفا في مايو المقبل، تقريرا بحسابات الفرق الأوروبية وإن كانت تنتهك قواعد اللعب المالي النظيف أم لا، وهو ما قد يعرض عدة أندية لعقوبات.

وأشار رئيس الويفا إلى أنه لن تكون عقوبات استبعاد من البطولات القارية للأندية المخالفة كما أشيع، قائلا "ستكون هناك عقوبات رادعة، لكن لن يتم استبعاد فرق من البطولة الأوروبية".

ووقع باريس سان جيرمان على عقد شراكه مع الهيئة العامة للسياحة في قطر، وهو التعاقد الذي يمد الفريق بما يقرب من 200 مليون يورو سنويا، وهو ما يعادل نصف ميزانيته، ولكن لم يتم التعرف على مدى قانونية هذا العقد بعد.