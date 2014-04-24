الدوحة تسعى لتخفيض عدد ملاعبها لكأس العالم 2022 بسبب صغر مساحة قطر

تبحث قطر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخفيض عدد الملاعب التي ستحتضن نهائيات كأس العالم 2022 بسبب مساحة البلد الصغيرة.

وأصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المكلفة بالإشراف على تحضيرات قطر لاستضافة مونديال 2022، بيانا جاء فيه: “تود اللجنة أن توضح ما ورد في تقارير إعلامية تحدثت عن أن قطر ستخفض عدد الملاعب بسبب التأخير وبسبب أمور متعلقة بالتكلفة”.

وتابع البيان: “مسألة تحديد الملاعب المستضيفة لمباريات المونديال جارية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونظرا لحجم بلادنا، فقد قرر فيفا واللجنة المحلية المنظمة النظر في خفض عدد الملاعب الـ12 التي تقدمت بها قطر في ملفها لاستضافة البطولة، لكي يتناسب مع طبيعة دولة قطر وبما يؤمن الظروف الملائمة لإقامة المباريات الـ64″.

وختم البيان: “عادة يطلب الاتحاد الدولي من الدول المنظمة للبطولة بتجهيز 8 ملاعب كحد أدنى لاستضافة البطولة”.