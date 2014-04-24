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خربوش: عقد القمة العربية سنويًا يجعل قراراتها روتينية

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خربوش: عقد القمة العربية سنويًا يجعل قراراتها روتينية خربوش: عقد القمة العربية سنويًا يجعل قراراتها روتينية

وزير الشباب الأسبق، صفي الدين خربوش

قال وزير الشباب الأسبق، صفي الدين خربوش، إنه “عندما تكون الدول العربية في انقسام، فلن يكون لدى الجامعة العربية أي دور ومهام”، مضيفاً أن هذا الانقسام يعوق أيضاً موقف التعاون العربي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف خربوش في حوار له ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية رفاه الخطيب، أن تكرار القمة العربية سنوياً، يجعل دورها وقراراتها سنوياً “روتينية”، الأمر الذي جعل بعض رؤساء الدول عدم حريصين على حضور مؤتمرات القمة.

ومضى يقول: “هناك انقسام عربي واضح، والدليل على ذلك ما يحدث في دولة سورية، وأن هذه الفترة ليس وقت التضامن العربي”، موضحاً أن الانقسام يعوق موقف التعاون العربي في مكافحة الإرهاب.

وعن مبادرة ووثيقة “الرياض” الأخيرة، أكد خربوش: “لا أعتقد أن موضوع المصالحة بين دول الخليج قد نجحت، وأنه لم يحدث أي تطور إيجابي في هذه المبادرة”، موضحاً أن سبب الخلاف بين هؤلاء الدول سببه خليجي خليجي، وليس لدولة أي شأن فيه.
> وأشار خربوش إلى أن الدول الغربية، والولايات المتحدة، كانت تعوق إصدار قانون مكافحة الإرهاب في دول الشرق الأوسط، وأنه بعد أحداث 11 سبتمبر التي حدثت في أمريكا، عملت على سن قوانين لمكافحة الإرهاب.

ولفت خربوش إلى أن أي أعمال عنف تحدث ضد المنشآت العامة والخاصة، والتعدي أفراد الأمن من مؤسسات الجيش والشرطة، تعتبر أعمالاً إرهابية.

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