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وزير الصحة ينفي وفاة أطفال قنا بـ “فيروس كورونا”

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وزير الصحة ينفي وفاة أطفال قنا بـ “فيروس كورونا” وزير الصحة ينفي وفاة أطفال قنا بـ “فيروس كورونا”

وزير الصحة

نفى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة أطفال قنا وعدهم 4 أخوات تتراوح اعمارهم من 3 سنوات الى 15 سنه من اسره واحدة بفيروس كورونا، مؤكدا انه تم اجراء تحاليل فى مستشفى الحميات للاطفال الاربعة وتم استبعاد اصابتهم بالتهاب فى المخ او الالتهاب السحائى، او بكتريا ، كما تم سحب عينات وتم تحليلها لبيان اصابتهم بفيروسات الانفلونزا بانواعها وجاءت جميع الفحوصات سلبية.

وأشار إلى أن هناك استحالة لإصابتهم بفيروس الكورونا خاصة وانهم أطفال لم يخالطوا اشخاص قادمين من دول موبوءة بالفيروس، كما لم يغادروا الى ، كما ان الاعراض الاكلينيكية لديهم تتعارض مع اصابتهم بفيروس كوروننا حيث انهم لم يصابوا بضيق تنفس وانما كانت الاعراض التى ظهرت على الحالات اضطراب بالوعى ، و قى، و صداع ، وفى بعض الحالات ارتفاع فى درجه الحراره وتشجنات، لافتا إلى أن الإصابة بالكورونا يحتاج إلى تطور مرضى لعدة اسابيع ، وفى كل الأحوال لا يوجد سبب لإخفاء وزارة الصحة إصابة اى مواطن بمرض معين.

وطبقا لبيان الصحة المعلن من قبل فإن المرجح ان يكون الاطفال مصابين بتسمم كيميائى ويرجح ان يكون مبيد حشرى.

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