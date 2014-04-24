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محافظ مطروح يشكل لجنة عاجلة لمعاينة حريق مزارع سيوة وحصر خسائره

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محافظ مطروح يشكل لجنة عاجلة لمعاينة حريق مزارع سيوة وحصر خسائره محافظ مطروح يشكل لجنة عاجلة لمعاينة حريق مزارع سيوة وحصر خسائره

اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح

قرر اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح،  مساء اليوم الخميس، تشكيل لجنة عاجلة من المختصين، لمعاينة أثار الحريق الذي اندلع بعض ظهر اليوم الخميس بمنطقة دهيبة بقرية المراقي غرب واحة سيوة بحوالي 15 كيلو متر وحصر خسائر وأضرار المزارع التي اندلع فيها الحريق على أن تبدأ اللجنة أعمالها صباح باكر الجمعة بمعاينة وحصر التلفيات والمزارعين المضارين من الحريق وإعداد تقرير للعرض على المحافظ فور الانتهاء من أعمالها لإتخاذ اللازم .
> على جانب آخر، طالب المحافظ مدير إدارة الحماية المدنية بعرض تقرير عن موقف سيارات الإطفاء وتوزيعها على مراكز ومدن وقرى المحافظة ومدى كفاءتها الفنية وجاهزيتها لمواجهة أي طارئ .

كان منطقة دهيبة غرب واحة سيوة قد شهدت حريقاً هائلا في مساحة أراضي زراعية تقترب من 40 فدان بها أشجار النخيل والزيتون وتمكنت الحماية المدنية والقوات المسلحة لإخماد الحريق من خلال 4 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بسيوة و3 سيارات إطفاء وطائرات إطفاء من القوات المسلحة .

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