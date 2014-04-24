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تقرير - إيفرتون يسعى لضم ويلبيك لخلافة لوكاكاو ' الثمين '

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تقرير - إيفرتون يسعى لضم ويلبيك لخلافة لوكاكاو ' الثمين ' تقرير - إيفرتون يسعى لضم ويلبيك لخلافة لوكاكاو ' الثمين '

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية ، أن نادي إيفرتون يدرس استغلال حالة الفوضى التى يعاني منها مانشستر يونايتد باقصى صورة من خلال التقدم بعرض لضم مهاجمه داني ويلبيك في موسم الانتقالات الصيفية ليكون بديلا لروميلو لوكاكو.

وكان ويلبيك قد عانى بشدة تحت قيادة ديفيد مويس الذى اقيل من تدريب الفريق خلال الأسبوع الجاري.

إلا انه يجب عليه الانتظار لمعرفة مصيره حينما تتضح الصورة بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق، ولكن يبدو روبرتو مارتينيز المدير الفنى لإيفرتون مهتما باغراء اللاعب بالانتقال ال جوديسون بارك لدعم خط هجوم أصحاب الرداء الأزرق.

ويسعى مارتينيز إلى ضم لوكاكو المعار لإفيرتون من تشيلسي بعد تألقه ونجاحه في تسجيل 14 هدفا لكن يبدو ان الهدف بعيد المنال في ظل سعره المرتفع الذى يقدر بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني وبالتالي يمكن أن يكون ويلبيك الإنجليزي الدولي بديلا أرخص سعرا.

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