محافظ كفر الشيخ يطلق اسمي الشهيدين “القزاز” و”الديهى” على مدارس وشوارع المحافظة

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ سيتم اطلاق إسمى الشهيدين النقيب أشرف بدير القزاز والملازم أول أحمد سعد الديهى على مدارس أو شوارع بمدينة سيدى غازى التي منها الشهيد القزاز وقرية شنو مسقط رأس الشهيد الديهي تخليداً لهما كشهداء الواجب والوطن.

وأضاف أن اطلاق اسم الشهدين على مدارس أو شوارع شرف لنا لأهم ضحوا بأراحهم في سبيل خدمة الوطن .

جدير بالذكر أن الشهيد التقيب أشرف القزاز استشهد برصاص الغدر من العناصر الإرهابية خلال كمين أمنى بمنطقة مدينة بدر على طريق السويس ، والذي شيعت جنازته يوم الإثنين الماضي كما استشهد الملازم أول أحمد سعد محمد الديهى متأثراً بإصابته برصاص الإرهاب خلال استهداف عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى وتبادل قوات الأمن والإرهابين اطلاق الأعيرة النارية وتم تشييع جنازته أمس الأربعاء .