نائب رئيس عين شمس: 266 ندوة و54 قافلة طبية على مدار العام الماضى

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع، إن قطاع البيئة من عام 2012 لـ 2013 شهد العديد من الإنجازات، لافتًا إلى أنه على مستوى المستشفيات الجامعية بعد 20 عامًا من المعاناة، تم الانتهاء من مستشفى جراحات القلب، والتى أصبحت قائمة الانتظار بها تصل لـ 3 شهور وأكثر .

كما تحدث نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، خلال فعاليات ختام حفل عيد العلم لجامعة عين شمس، عن افتتاح مستشفى العبور، والتى تعمل الآن بكامل طاقتها فى مختلف التخصصات، وافتتاح وحدات جديد بمستشفى عين شمس التخصصى.

وأضاف عزت، أن جامعة عين شمس هى أول جامعة فى مصر فكرت فى إنشاء نادٍ رياضى لأسرة الجامعة بتكلفة 300 مليون جنية على مدار 3 سنوات، حيث تم استلام الأرض الخاصة به وتجرى حالا دراسة لإنشائه، لافتًا إلى أن الجامعة على مدار العام شهدت 266 ندوة و 54 قافلة طبية.

وأشار عزت، أن الجامعة احتفلت أيضًا بيوم المرأة المصرى، وأعدت العديد من النشرات البيئية، فضلا عن توقيع بروتوكول مع هيئة محو الأمية، لافتًا إلى أن قطاع البيئة يعد حاليًا ليوم المعاق لتكريمه، قائلا: "الجامعة علمتنا واحنا بنعلم ولادنا إن الجامعة مكان لانتقال الخبرات من جيل لجيل" .