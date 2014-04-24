يديعوت:"التايم" أطاحت بنتنياهو وضمت السيسى لأكثر 100 شخصية تأثيرًا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه للمرة الأولى تخلو قائمة مجلة "التايم" الأمريكية من أى شخصية إسرائيلية ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة فى العالم.

وأضافت الصحيفة أن المجلة كانت دائمًا ترشح شخصية إسرائيلية مثل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لكنها لم تختر أحدًا هذا العام، فى حين اختارت المجلة المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة مصر.

وأوضحت الصحيفة أن "التايم" فضلت اختيار السيسى إلى جانب مسئولين أمريكيين مثل جون كيرى وبارك أوباما وهيلارى كلينتون، وشخصيات أخرى مثل فلاديمير بوتين والرئيس الإيرانى حسن روحانى.