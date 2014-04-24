نجت الأسرة...ونفق الحماران في رأس الخيمة

أنقذت العناية الإلهية مساء اليوم أسرة أوروبية من الموت المحقق على شارع الاتحاد في رأس الخيمة عندما تفاجأ قائد السيارة التي كانت تقل الأسرة وهو آسيوي الجنسية بحمارين يعبران الطريق بسرعة كبيرة أمامه لم يستطع تفاديهما ما اضطره لدهسهما ومن ثم اصطدم بعمود إنارة بقوة.

وأوضح مصدر في شرطة رأس الخيمة أن السائق فوجئ بحمارين سائبين يخرجان من جانب الطريق أثناء قيادته المركبة التي كانت تقل الأسرة ما أدى لدهسهما وفقده السيطرة على المركبة ثم اصطدمت بعمود انارة ليسقط على السيارة، ما تسبب في اصابة الأسرة بإصابات متوسطة إلى جانب السائق.

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الشرطة بوقوع الحادث انتقلت الى الموقع دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف والإنقاذ وتم تقديم العلاج اللازم للمصابين في مكان الحادث ثم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم، لافتاً إلى أنه جاري البحث عن صاحب "الحمارين" لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب المصدر الشرطي من أصحاب الحيوانات السائبة عدم تركها دون رقابة خاصة في الفترة المسائية أو الليلية التي ينخفض بها معدل الرؤية نظراً لما تسببه من وقوع حوادث مرورية وإصابات بشرية، إضافة الى كونها تعتبر مظهراً غير حضاري للإمارة.

>