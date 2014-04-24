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روسيا تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا

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روسيا تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا روسيا تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا

أعلنت روسيا  اليوم ،عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ،والمقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل ،مرجعة ذلك إلى ما يجري من أعمال وصفتها بالجريمة الخطرة جدا ،بشرق أوكرانيا ما يحدث الآن في مدينة سلافيانسك من قتل وعنف على يد الجيش الأوكراني هناك.
> ونقلت قناة “روسيا اليوم ” اليوم الخميس ، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد في مدينة بطرسبورج “إن ما تقوم به السلطات الجديدة في كييف من أعمال في شرق البلاد يضع الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أوكرانيا موضع شك”.
> وأوضح بيسكوف ،أن تطور الأحداث في أوكرانيا وكذلك الأعمال التي يقدم عليها الأشخاص الموجودون في كييف، كل هذا يضع وبشكل بديهي شرعية الانتخابات المزمع إجراؤها في مايوالمقبل، موضع شك”.
> وقال ” ما يحدث الآن في مدينة سلافيانسك يمكن تفسيره على وجهين ، إما محاولة لإفشال الانتخابات القادمة أو التطلع إلى إجرائها تحت أي ظروف ” ، موضحا أنه في الحالتين لن تحصل السلطة الموجودة في كييف على الشرعية.
> وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق اليوم ، استعداد الغرب للاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا دون إصلاحات دستورية ، ورفضه في نفس الوقت الإعتراف بالانتخابات السورية.

أ ش أ

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