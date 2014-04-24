حركة «مواطنون ضد البطالة» تنظم مؤتمرًا لتوظيف الشباب بالمنيا

نظمت حركة «مواطنون ضد البطالة»، الخميس، مؤتمرًا توظيفيًا بمدينة ملوي بالمنيا، لتقديم فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل في مجال السياحة، بعدد كبير من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة.

وقال صلاح العربي، مؤسس الحركة، إنه تم اختيار محافظة المنيا، لأنها تحتل أعلى نسب البطالة على مستوى الجمهورية، إذ تبلغ نسبة البطالة فيها 81.6% من إجمالي القوة العاملة، موضحًا أن المحافظة بها عدد قليل جدًا من المصانع الخاصة إضافة إلى عدد أقل من المصانع الحكومية.

وأوضح «العربي» أن الحركة تسعى لتنظيم معارض التوظيف بالتعاون مع الجهات الحكومية ورجال الأعمال، وتوفير دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة ومساعدة الشباب في الحصول على التمويل، وتنظيم دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل لتأهيلهم لسوق العمل.