بدء فعاليات ختام حفل عيد العلم الـ"64" لجامعة عين شمس

بدأت منذ قليل، فعاليات ختام حفل عيد العلم الرابع والستين لجامعة عين شمس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

ويشارك فى حضور الحفل الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، وعمداء الكليات ووكلاؤها وأوائل الخريجين والماجستير والدكتوراه.

ومن المقرر أن يشهد حفل ختام احتفالية عيد العلم للجامعة، تكريم 194 من أول الخريجين من مختلف الكليات لعام 2013، و17 أوائل الماجستير و17 من أوائل الحاصلين على الدكتوراه، وحفل لفريق كورال الجامعة، وتكريم عدد من وكلاء الكليات ونواب الجامعة السابقين.