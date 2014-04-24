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فرقة الرقص المسرحي تقدم”عشم إبليس”على مسرح الجمهورية الاثنين المقبل

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فرقة الرقص المسرحي تقدم”عشم إبليس”على مسرح الجمهورية الاثنين المقبل فرقة الرقص المسرحي تقدم”عشم إبليس”على مسرح الجمهورية الاثنين المقبل

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث لاول مرة انتاجها الفنى الجديد “عشم ابليس” تصميم واخراج مديرها الفنى مناضل عنتر وذلك لمدة يومان فى الثامنة مساء الاثنين والثلاثاء 28 ، 29 ابريل على مسرح الجمهورية .

يقول مناضل عنتر ان العرض يضم سبعة مشاهد يحمل كل منها اسم مختلف وهى الجدل رؤية المصمم والمخرج ، الكنيسة مستلهم من رواية الصراع لـ فرانز كافكا ، المرحوم عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن كمال ، الدكتورة منى مينا ، برطمة عن يوميات المايسترو ناير ناجى من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لى لى عن رواية بيت من لحم لـ يوسف ادريس ورقصة اهواك تصميم عمرو البطريق ورشا الوكيل .

الجدير بالذكر فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت فى مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس ، تشـانج مو ( كوريا( ، بروج ( بلجيكا ) ، مهرجان الرقص المعاصر( كازابلانكا ) ، مهرجان الرباط الدولي ( المغرب ) ومهرجان ركلنج هاوزن( ألمانيا ) ، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين حيث قدمت عدد من العروض التى يضمها ريبرتواراتها وتلقى التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية .

يذكر أن بوستر العرض من تصميم الفنان مصطفى عوض .

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