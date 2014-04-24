زفاف يتحول إلى مشاجرة بالسلاح الأبيض والاعتداء على العريس برأس الخيمة

تلقت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة بلاغاً فجر أمس من أحد الأشخاص يفيد بوقوع مشاجرة بإحدى المناطق بين عدد من الاشخاص من جنسيات مختلفة بعد إعتدائهم على بعضهم البعض بواسطة استخدام أسلحة بيضاء أثناء حضورهم لحفل زفاف .

وحول تفاصيل الواقعة، أشار العميد عبدالله خميس الحديدي مدير عام إدارة العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة إلى أنه بعد تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فجر أمس البلاغ ، تم على الفور إنتقال جميع الجهات المختصة بكافة وحداتها لموقع البلاغ ، وتبين أنه كان يقام حفل زفاف ، ووقعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وعددهم 7 ، من جنسيات مختلفة ويتراوح أعمارهم بين ( 20 و 30 عاماً ) وذلك أثناء حضورهم حفل الزفاف ، ونتيجة لوجود خلافات سابقة بينهم ، نشبت بينهم مشادات كلامية وعلى إثرها وقع عراك جماعي وقامت مجموعة منهم بالإعتداء على العريس مما أدى إلى إصابته ، وتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء مما أسفر عن وقوع إصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة وعلى إثرها أدخلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وتابع : تباشر الجهات المختصة بشرطة رأس الخيمة الآن استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة مع المتسببين بالواقعة لمعرفة الدوافع والأسباب الحقيقة للخلافات الواقعة ، كما تم تحريز الأسلحة البيضاء المستخدمة في المشاجرة .

وحذر الحديدي من ظاهرة استخدام السلاح الأبيض من قبل الشباب وما ينتج عن ذلك من أضرار وإصابات وتعريض حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، داعياً الأهالي إلى تحمل مسؤولياتهم وضبط سلوك أبنائهم ومراقبتهم ومنعهم من حيازة أو حمل السلاح الأبيض ، مؤكداً بالوقت نفسه أن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون مع أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال غير القانونية التي تعد دخيلة على مجتمع الإمارات بشكل عام .

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