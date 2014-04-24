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غدًا .. نجوم الفن والسياسة يشاركون باحتفالية تطوير “راديو مصر” في عيده الخامس

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نجوم الفن والسياسة والإعلام يشاركون غداً فى إحتفالية راديو بعيد ميلاده الخامس

الإعلامية دينا صلاح :استحداث برامج نوعية جديدة لخدمة المواطن فى كل ربوع مصر

مسئول الإنتاج الفنى بالراديو:غداً «يوم مفتوح» يظهر فيه مقدمو البرامج للحديث عن التجديد فى برامجهم

 

أرشيفية

أرشيفية

يحتفل غدًا الجمعة، راديو مصر، بالذكرى الخامسة لتأسيسه، حيث قال مصطفى سعيد، مسئول التطوير براديو مصر، إن راديو مصر تم تأسيسه فى 25 إبريل 2009، وأن غداً تمر الذكرى الخامسة على انطلاقه، وبهذه المناسبة سوف تنظم المحطة يوماً خاصة بمثابة إحتفالية لعيد ميلاده الخامس من خلال استضافة نجوم «الفن والسياسة والإعلام» على الهواء للمشاركة فى الاحتفالية.

وأضاف سعيد فى تصريحاته لوكالة أنباء “أونا” أن هناك خطة تطوير خاصة براديو مصر فى ذكراه الخامسة عبارة عن تغيير شامل للمحطة، يأتى على رأس خطة التطوير تغيير  أغنية المحطة الـ «Gingle» ، بالإضافة إلى تصميم «بروموهات» جديدة للبرامج.

وأشار سعيد إلى أن خطة التطوير سوف تشمل أيضاً تغيير الشكل الفنى للمحطة مثل تغيير أشكال الـ Features وتغيير طريقة عرض النشرة الجوية ونشرة العملات لتكون بإيقاع أسرع وجديد ومختلف ويبتعد عن الملل.

وأكد مسئول التطوير براديو مصر أنه لانية لتغيير برامج المحطة لأنها هى العلامة التى تربط المستمع براديو مصر، مضيفاً أنه يأمل أن تنال خطة التطوير إعجاب مستمعى راديو مصر.

دينا-صلاح

دينا صلاح

 

وتقول الإعلامية دينا صلاح الدين، مدير البرامج النوعيه بالمحطه “الفيتشر”، إنه بدءً من غداً سيكون لراديو مصر شكلاً جديداً فى إطار التجديد بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه مع المحافظه على ثوابته.

وأضافت دينا أنه تم التطوير فى البرامج النوعية وتغيير أداء المذيعين ليواكب الشكل الفنى الجديد، وتم إلغاء فيتشر “ الخضار” لأنه استنفذ الغرض منه مع تغيير الأسعار بشكل سريع واختلاف السعر من منطقه لآخرى.

وأشارت إلى أنه سيتم استحداث برامج نوعية آخرى لخدمة المواطن المصرى فى كل ربوع مصر، وذلك فى إطار التطوير الدائم الذى يحرص أبناء المحطة على تقديمه.

مسئول الإنتاج الفنى براديو:غداً «يوم مفتوح» يظهر فيه مقدمو البرامج للحديث عن التجديد فى برامجهم

قال محمد عباس، مسئول الإنتاج الفنى براديو مصر، إن إحتفالية راديو مصر غداً بالذكرى الخامسة لتأسيسه سوف تكون مفاجئة لمستمعى المحطة ، وأن غداً سوف يكون «يوم مفتوح» يظهر فيه كل مقدمى البرامج بالمحطة ويقوم كل مذيع وقدم برنامج بالحديث عن التجديد فى برنامجه، وكذلك من خلال استضافة مقدمى البرامج لبعضهم فى برامجهم.

وأضاف عباس أنه سوف يشارك فى الاحتفال بعيد ميلاد راديو مصر الخامس عدد من نجوم «الفن والسياسة والإعلام» سواء على الهواء مباشرة أو من خلال المداخلات الهاتفية.

وأكد أن خطة التطوير للراديو سيأتى على رأسها تغيير الشكل الفنى للمحطة بشكل عام وتغيير أغنية المحطة الـ «Gingle» وكذلك طريقة تقديم البرامج، مشيراً إلى أن المحطة تعمل على إدخال فقرات جديدة ضمن برامجها.

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أونا

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