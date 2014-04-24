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داعية سلفي: فتوي برهامي عن “العرض” دعوة للدياثة وقتل الرجولة

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داعية سلفي: فتوي برهامي عن “العرض” دعوة للدياثة وقتل الرجولة داعية سلفي: فتوي برهامي عن “العرض” دعوة للدياثة وقتل الرجولة

الداعية السلفي محمد الأباصيري

اعتبر الداعية السلفي  محمد الأباصيري أن فتوي “العرض” التي أصدرها الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية  دعوة صريحة للدياثة و تبرير للزني تحت زعم الضرورة .

وقال الأباصيري  في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA إن هذا الكلام لايتفوه  به مسلم يعرف شيئًا عن دينه أو رجل فيه ذرة من رجولة .

وأضاف : هذه الدعوة للتفريط في العرض و بيع الشرف و افتدائه بالمال هي دعوة خبيثة تؤسس للتخاذل الذي لا ينبغي أن يكون عليه المسلم الحر الغيور .

وتساءل الأباصيري : كيف يكون ذلك و هو أمر يتنافى مع ما دعانا إليه الإسلام الحنيف من الغيرة على أعراضنا و الدفاع عنها مهما كان الثمن و لو كان الثمن هو الحياة  و كافأ من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فجعل من “مات دون عرضه فهو شهيد”

كان برهامي قد أفتي بترك الزوجة للمغتصبين إذا أيقن أنه لن يستطيع انقاذها وأنه سيقتل علي أيدي المغتصبين ويواصلون اغتصاب الزوجة.

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