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حقيقة وقوف مرتضى منصور وراء إيقاف برنامج باسم يوسف

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حقيقة وقوف مرتضى منصور وراء إيقاف برنامج باسم يوسف حقيقة وقوف مرتضى منصور وراء إيقاف برنامج باسم يوسف

منذ الإعلان عن توقف برنامج "البرنامج" للإعلامي المصري باسم يوسف، وبعد انتشار تصريحات عديدة على لسان المحامي مرتضى منصور، وفيها يؤكّد أنه يقف وراء إيقاف "البرنامج"، بعد حديثه مع عدد من المسؤولين في ؛ وذلك على خلفيّة الخلافات العديدة التي حدثت بين باسم ومرتضى، والتي شهد عليها برنامجه، كونه تهكّم كثيراً على منصور، وأفرد له حلقات عدة للسخرية منه.

مصادر في فريق إعداد البرنامج أكّدت لـ"سيدتي نت" أنّ مرتضى يحاول أن يُرضي غروره حتى يتخيّل الجمهور أنه سببٌ في توقف البرنامج أو إلغائه. ولكن الحقيقة أنه بالاتفاق مع إدارة قناة "إم بي سي"، تقرّر أن يعود البرنامج بعد حوالى شهر من الآن لينطلق من جديد في 30 مايو المقبل، وتكون وقتها الانتخابات الرئاسية قد انتهت، بالنظر إلى أنّ البرنامج يُشاهده تقريباً كلّ الجمهور، ولا يُجدي أن يتمّ التأثير في توجهات الجمهور وفي ترشيح الرئيس المقبل. وسيكون في فترة هدنة وراحة ويعود في التاريخ المحدّد مع مقدمه باسم يوسف الشخصية العربية الأكثر تأثيراً في العالم، حتى تكون قد استقرّت وأصبح لها رئيس منتخب.

 

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