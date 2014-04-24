أوليفيا وايلد تُرزق بطفل

رزقت الممثلة الأمريكية Olivia Wilde صبي هو طفلها الأول من خطيبها الكوميدي Jason Sudeikis.

وقد أطلق الوالدان اسم Otis Alexander Sudeikis على مولودهما الجديد، الذي هو الطفل الأوّل لهما بعد خطوبتهما، بداية عام 2013.

وقد نشرتOlivia ، البالغة من العمر30 عاماً، صورة لطفلها على تويتر وهي تحتضنه، مرفقة بتعليق يتضمّن تعريف الناس إليه.

يُذكر أنّ Jason Sudeikis ، و Olivia Wilde، كانا قد بدآ يتواعدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وانتقلا للعيش معاً في عام 2012.