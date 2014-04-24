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أحلام ونانسي ووائل وحسن يتبادلون التغريدات وراغب يدخل على الخط

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أحلام ونانسي ووائل وحسن يتبادلون التغريدات وراغب يدخل على الخط أحلام ونانسي ووائل وحسن يتبادلون التغريدات وراغب يدخل على الخط

ردت الفنانة نانسي عجرم على تغريدة الفنانة أحلام بتغريدة مماثلة، وكتبت: "ها ها ها ها ها. أنا عم فكّر في على طول. وأنا اشتقتلك كتير كتير كتير". وكانت أحلام قد نشرت على موقعها الخاص على "تويتر" تغريدة لزملائها في برنامج "أراب أيدول"، كتبت فيها: "طاقة شبابية إيجابية مع الإمبرطورة mbc وأحلى لجنة تحكيم .. حتوحشوني"، ثم أرسلتها إلى نانسي عجرم وحسن الشافعي ووائل كفوري الذي كان هو المبادر إلى نشر تغريدة على موقعه على "تويتر"، نظم فيها كعادته شعراً قال فيه:

لا بالحلم .. وبالأفلام

قضيتين هل تلات أيام

مع أروع لجنة حكم

حسن، نانسي وأحلام

أما حسن الشافعي فغرّد خارج هذا الموضوع، وكتب ما يُعبّر من خلاله عن إعجابه بالفنان وائل منصور، الذي فاز في الحلقة الأولى من برنامج "شكلك مش غريب"، فكتب: "وائل منصور حظاً سعيداً. وي وي يا مكسّر الدنيا".

مع الإشارة إلى أنّ راغب علامة دخل على خط برنامج "أراب أيدول" في إحدى تغريداته، قبل أن يسافر إلى لإحياء حفل خاص هناك، حيث كتب: "والله البرامج أخدت من وقتي كتير ولو عاجبني الجو أكيد كنت بقيت. الأفضل والأريح إني أصرف وقتي على إنتاج ألبوم ومتابعة حفلاتي".

 

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