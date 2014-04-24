القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا لمكافحة التزوير فى الصناعات الدوائية

قالت الشيخة نوال الحمود الصباح،رئيس الاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف ،إن وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوي، وافق على طلب الاتحاد بعقد المؤتمر الدولى لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية ،والمستلزمات الطبية بمصر شهر نوفمبر القادم.

وأضافت ،في بيان”أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الدكتور العدوي ،الذي رحب بعقد المؤتمر في مصر، وتسخير جميع الإمكانيات المصرية لإنجاح المؤتمر من أجل تحقيق التعاون والتكامل العربي في مجالات الصحة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

> وأوضح البيان ،أن هذا المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى انشاء منظمة عربية لمكافحة التزوير والتقليد والغش في الدواء بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف ،بجامعة الدول العربية ،أسوة بالمنظمات الدولية لمكافحة الغش والتزوير في الدواء.

> بدوره، قال الأمين العام للاتحاد حسام أبوالعلا، إن المؤتمر سوف يستمر لمدة يومين يناقش خلالها مشكلات وقضايا الغش في الدواء ودور الجمارك العربية في مكافحة الغش الدوائي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سوف يحضره عدد من الوزراء والخبراء العرب فى الصحة والدواء.

> و وأضاف أبوالعلا ،أن المؤتمر سوف يتطرق إلى متابعة القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب خاصة ما يتعلق بتوحيد التشريعات الصحية فى الوطن العربى ،الى جانب العمل على تحقيق التكامل والتعاون العربى فى مجال توفير الأدوية داخل الدول العربية.

> وأكدت رئيس الشئون الخارجية والعضو المؤسس ،بالاتحاد فاطمة السعيد ،قد قالت إن المؤتمر سوف تشارك فيه منظمات دولية على مستوى العالم من الولايات المتحدة الأمريكية ،والسعودية ،والأردن ،إضافة الى منظمة الصحة العالمية ويناقش ماقامت به الدول العربية من تنفيذ لتوصيات المؤتمر الاول ، الذى عقده الاتحاد بالكويت وشاركت فيه جامعة الدول العربية ووزارات الصحة بالدول العربية.

أ ش أ