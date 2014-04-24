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نقل طالبة إلي مستشفي بنى مزار بعد محاولة مجهول خنقها فى ظروف غامضة بالمنيا

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نقل طالبة إلي مستشفي بنى مزار بعد محاولة مجهول خنقها فى ظروف غامضة بالمنيا نقل طالبة إلي مستشفي بنى مزار بعد محاولة مجهول خنقها فى ظروف غامضة بالمنيا

صورة أرشيفية

أصيبت طالبة في بني مزار بحالة اختناق وهبوط بالدورة الدموية عقب لف مجهول “إيشارب ” حول عنقها وحاول قتلها في ظروف غامضة .

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد إيهاب صبح مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بورود بلاغ إلى ديوان مركز بني مزار من مستشفى بني مزار العام يفيد بوصول “خلود رمضان 14 عاما _ طالبة، ومقيمة بقرية صندفا التابعة لدائرة مركز بني مزار، ومصابة باختناق أدى إلى إصابة هبوط بالدورة الدموية وتم تحويلها لمستشفى المنيا الجامعي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال والدتها “مستورة م 40 عاما ربة منزل قررت أنه حال قيام نجلتها باللهو بالمنزل التف إيشارب حول عنقها ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لسرعة التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.

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