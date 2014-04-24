السكك الحديديه: حادث احتراق عربات قطار الشرقية إرهابى ومتعمد

قال نشأت أبو جازية ، عضو نقابة العاملين بالسكة الحديد ، إن حادث احتراق عربات قطار الزقازيق أمس هو حادث إرهابى متعمد، حيث قام أحد المجهولين بسكن البنزين والكيروسين بعربات القطار لإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر بين الأرواح.

وكان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية قد إخطاراً أمس من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بإندلاع حريق بقطار رقم 247 بمدينة الزقازيق أمام قرية شيبة والنكارية مركز الزقازيق بعد أن تحرق الساعة 9 و20 دقيقة .

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء التى دفعت بعدد 5 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخمادة عن طريق فصل العربات المحترقة عن باقى عربات القطار ، وأسفر الحريق عن إصابة عدد 18 شخصاً تم إسعافهم بمكان الحادث بواسطة سيارات 4 سيارات إسعاف .

وأكد شهود عيان أن أحد الأشخاص قام بسكب جركن جاز وأشعل النيران بالقطار ولاذ بالفرار، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .