مهاب مميش : ايرادات تاريخية غير مسبوقة لقناة السويس فى 2014

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت ايرادات تاريخية غير مسبوقة فى تاريخه بالرغم مما يعنيه الاقتصاد العالمى من أزمات .

وقال أنه سيتم الاعلان عن قيمة تلك الايرادات فى مؤتمر صحفى عالمى فى يوليو القادم، لافتا إلى زيادة حركة العبور بلمجرى الملاحى للقناة بسبب التطوير النوعى والكمى والذى اتاح لأول مرة فى التاريخ عبور أكبر سفن الحاويات فى العالم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لفريق مميش على هامش المؤتمر الطبي الأول لهيئة قناة السويس والذى نظمته الجمعية المصرية لأمراض القلب وشارك فيه الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء مصر وعدد كبير من جراحى وأستشارى جراحة القلب فى مصر.

وأعلن الفريق مميش عن إقامة مطار بالإسماعيلية لخدمة مشروع تنمية محور القناة والذى تجرى الأن تقييم للتحالفات لمتقدمة لتصميمه، مضيفاً أن القوات المسلحة تتولى تنفيذ أقامة أطول سور حول قناة السويس فى أطار تأمين المجرى الملاحى للقناة .

وأوضح الفريق أن الهيئة خصصت جانب هام من المشروع لإقامة مراكز ومستشفيات لخدمة العاملين بالمشروع، معلناً أستكمال تنفيذ متحف قناة السويس تمهيداً لإفتتاحه العام الجديد .

وكشف عن توقيع الهيئة بروتوكولات تعاون بينه وبين باقى مستشفيات منطقة القناة ونقابة الاطباء للتعاون الطبى وتقديم الخدمات للمواطنيين بأعتبار الهيئة جزء من أقليم ومنطقة القناة وتتوجه لخدمتهم .