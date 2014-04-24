أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مهاب مميش : ايرادات تاريخية غير مسبوقة لقناة السويس فى 2014

Google+ Print
مهاب مميش : ايرادات تاريخية غير مسبوقة لقناة السويس فى 2014 مهاب مميش : ايرادات تاريخية غير مسبوقة لقناة السويس فى 2014

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت ايرادات تاريخية غير مسبوقة فى تاريخه بالرغم مما يعنيه الاقتصاد العالمى من أزمات .

وقال أنه سيتم الاعلان عن قيمة تلك الايرادات فى مؤتمر صحفى عالمى فى يوليو القادم، لافتا إلى زيادة حركة العبور بلمجرى الملاحى للقناة بسبب التطوير النوعى والكمى والذى اتاح لأول مرة فى التاريخ عبور أكبر سفن الحاويات فى العالم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لفريق مميش على هامش المؤتمر الطبي الأول لهيئة قناة السويس والذى نظمته الجمعية المصرية لأمراض القلب وشارك فيه الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء وعدد كبير من جراحى وأستشارى جراحة القلب فى مصر.

وأعلن الفريق مميش عن إقامة مطار بالإسماعيلية لخدمة مشروع تنمية محور القناة والذى تجرى الأن تقييم للتحالفات لمتقدمة لتصميمه، مضيفاً  أن القوات المسلحة تتولى تنفيذ أقامة أطول سور حول قناة السويس فى أطار تأمين المجرى الملاحى للقناة .

وأوضح الفريق أن الهيئة خصصت جانب هام من المشروع لإقامة مراكز ومستشفيات لخدمة العاملين بالمشروع، معلناً  أستكمال تنفيذ متحف قناة السويس تمهيداً لإفتتاحه العام الجديد .

وكشف عن توقيع الهيئة بروتوكولات تعاون بينه وبين باقى مستشفيات منطقة القناة ونقابة الاطباء للتعاون الطبى وتقديم الخدمات للمواطنيين بأعتبار الهيئة جزء من أقليم ومنطقة القناة وتتوجه لخدمتهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية