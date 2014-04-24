ضبط 3عاطلين بحوزتهم 4 قطع أثرية فى بسيون بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط 3 عاطلين مسجلين شقي خطر ، بعد قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة صان الحجر الأثرية بمدينة بسيون وعثر بحوزتهم على 4 قطع أثرية تعود لعصر الملك توت عنخ أمون.

كان اللواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائي قد تلقى إخطارا من الرائد احمد غبارة رئيس مباحث مركز بسيون يفيد بورود معلومات بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية صان الحجر الأثرية ملك “حمدى.م.س.أ” 35سنة، فلاح، وبعرض المعلومات على اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده العميد أسعد الذكير محمد رئيس مباحث المديرية ضم العقيد السيد عبدالعزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات، وبسيون، والمقدم محمد سامى الأهل مفتش مباحث مركز بسيون،

> وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المنزل وضبط كل من “محمد.أ.إ.أ” 28سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم بقرية كتامة، و”حمدى.م.س.أ” 35سنة فلاح صاحب المنزل، ومقيم بقرية نجريج، و”ثروت.ب.إ.ب” 27سنة عاطل مقيم بقرية كتامة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وعثر بداخل المنزل على حفرة قطرها 2م×2م بعمق 15مترا وأدوات حفر و4 قطع أثرية بها نقوش فرعوية ترجع لعصر الملك توت عنخ أمون.

وتم التحفظ على المضبوطات، ووضع حراسة أمنية على المنزل وتحرر عن ذلك المحضر 2672 جنايات مركز بسيون، وقرر أحمد المارية وكيل نيابة مركز بسيون حبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيقات.