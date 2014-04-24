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دعوة من بوتين لزيارة روسيا تتسبب في انتقادات قوية لشالكه

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دعوة من بوتين لزيارة روسيا تتسبب في انتقادات قوية لشالكه دعوة من بوتين لزيارة روسيا تتسبب في انتقادات قوية لشالكه

(إفي): أثارت احتمالية سفر فريق شالكه الألماني إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات الأوساط السياسية الألمانية التي تعتبر من غير الملائم أن يعد الفريق لهذه الزيارة في ظل الأزمة الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن الرحلة لن تقام قبل مونديال البرازيل الذي ينطلق في يونيو/حزيران المقبل، فإن خطط الفريق الذي ترعاه شركة "غازبروم" الروسية تتصدر عناوين الصحف الألمانية اليوم.

وفي تصريحات لصحيفة (بيلد)، حذر بيتر تاوبر أمين عام الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الفريق من "أن يترك نفسه كأداة بهذا الشكل".

ومن ناحيته قال زعيم لجنة الشئون الأوروبية في الحزب، جونثر كريتشباوم "(رئيس النادي كليمنس) تونيز يستغل شالكه بالتأكيد من أجل مصالحه الاقتصادية".

وبحسب (بيلد)، فإنه بالإضافة إلى نحو 17 مليون يورو يتلقاها شالكه في الموسم من "غازبروم"، يستثمر تونيز 600 مليون يورو في مزرعة تسمين خنازير بروسيا.

ومن جانبه رد تونيز على الانتقادات في تصريحات لصحيفة (هاندلسبلات) قائلا "الفريق يحب أن يتعرف على الكرملين وموسكو. إنهم رياضيون وليسوا ساسة دوليون، السياسة ليست ملعبنا".

لكن تاوبر رد عليه قائلا "الرياضة لمعناها الاجتماعي الكبير ليست منفصلة عن السياسة بالكامل ويجب على أي مدير رياضي أن يعرف هذا".

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