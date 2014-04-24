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كومان:سيكون الأمر مثيرا أن أدرب برشلونة

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كومان:سيكون الأمر مثيرا أن أدرب برشلونة كومان:سيكون الأمر مثيرا أن أدرب برشلونة

/أ ش أ/ أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي فينوورد روتردام أنه سيكون من الصعب رفض عرض يتلقاه الصيف القادم لتدريب نادي برشلونة الإسباني.

ويتردد أن النادي الكتالوني يدرس إنهاء عقد مدربه الحالي الأرجنتيني تاتا مارتينو وفي نهاية الموسم وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق أن كومان أحد المرشحين لتولي تدريب البارسا.

وقال كومان الذي سبق له وأن أعلن مغادرته فينوورد في نهاية الموسم بعد ثلاث سنوات قضاها مدربا للفريق، في تصريحات لشبكة ن أو أس "بالطبع سيكون الأمر مثيرا أن أتولى تدريب برشلونة، لكنهم لم يتصلوا بي حتى الآن".

يذكر أن كومان كان لاعبا في صفوف نادي برشلونة خلال الفترة بين عامي 1989 و1999 وحقق بعد ذلك نجاحا نسبيا كمدرب في أندية فيتيس وأياكس وبنفيكا وبي اس في إيندهوفن قبل أن تتلقى مسيرته انتكاسة في ناديي فالنسيا وإيه زد ألكمار.

ثم استعاد كومان توازنه كمدرب في فينوورد حيث قاد الفريق للمنافسة على البطولة المحلية خلال المواسم الثلاثة الاخيرة.

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