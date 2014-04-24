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مالك إنتر ميلان يتفق مع ريال مدريد على مباراة

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مالك إنتر ميلان يتفق مع ريال مدريد على مباراة مالك إنتر ميلان يتفق مع ريال مدريد على مباراة

سافر إريك ثيوهير مالك نادي إنتر ميلان إلى العاصمة الإسبانية، للاتفاق مع نادي ريال مدريد على مباراة ودية بين الفريقين.

المباراة مقرر لها يوم الثامن من شهر يونيو المقبل، وستقام على أرض سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد في إسبانيا.

وأبدى رجل الأعمال القادم من اندونيسيا ساعدته بالاتفاق المبرم بينه وإدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وقال ثيوهير فيما أبرزته مجلة "كالتشيو إيطاليا" يوم الخميس: "أكثر الأندية الأوروبية التي تجد مشجعين وجماهير في اندونيسيا، هو ريال مدريد.. لهذا أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا".

وتابع "هنا أشعر أني في حضرة العديد من العظماء".

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