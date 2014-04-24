تقارير - برشلونة يستغل رفع الحظر بالتفاوض مع ديفيد لويز

/أ ش أ/ ذكر موقع توكسبورت اليوم الخميس أن نادي برشلونة الإسباني سيضغط من أجل ضم ديفيد لويز نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بعد الرفع المؤقت للحظر الذي كان مفروضا على النادي بحرمانه من إبرام تعاقدات جديدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض حظرا على النادي الكتالوني بحرمانه من أي تعاقدات جديدة لفترتي قيد في أعقاب إدانته بانتهاك القواعد المنظمة للاعبين أقل من 18 سنة ولكنه أعلن يوم الأربعاء رفع الحظر مؤقتا حتى يتم البت في الاستئناف الذي قدمه النادي على القرار.

ويسعى برشلونة بعد موسمه الحالي المخيب للآمال لتعزيز صفوفه في الانتقالات الصيفية ويضع على رأس اولياته التعاقد مع قلب دفاع خاصة وأن قائده كارلوس بويول في طريقه لمغادرة الفريق الصيف القادم ويعد لويز المرشح الأول لخلافته في مركزه.

وأشار موقع توكسبورت إلى ان نادي تشيلسي من المنتظر أن يطلب نحو 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب البرازيلي الدولي الذي يشركه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في مركز قلب خط الوسط بدلا من متوسط الدفاع، ومع ذلك من غير المتوقع أن يكون هذا المبلغ الكبير عائقا أمام إتمام الصفقة من جانب برشلونة.