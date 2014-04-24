ريال مدريد خرج مرتين من نصف نهائي الأبطال بعد فوزه ذهابا

مدريد، (إفي): خرج ريال مدريد، مرتين فقط في تاريخه من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، في 14 من أصل 24 محاولة للوصول إلى النهائي.

ريال مدريد فاز الأربعاء بهدف دون رد على بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو برنابيو.

ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر خوضا لنصف نهائي دوري الأبطال، حيث يواجه بايرن ميونيخ في محاولته رقم 25.

وحتى الآن فاز ريال مدريد 12 مرة وخسر مثلها بنصف النهائي ذهابا وإيابا، علما بأنه فاز في مباريات الذهاب 14 مرة، لكنه فشل في التأهل مرتين منها أمام هامبورج عام 1980 ويوفنتوس عام 2003.

وفي المرة الأولى فاز ريال مدريد على هامبورج في سانتياجو برنابيو بثنائية من توقيع كارلوس سانتيانا، لكنه مني في العودة بخسارة ثقيلة 5-1 ليخرج من البطولة.

وعام 2003 هزم ريال مدريد ضيفه يوفنتوس ذهابا 2-1 بفضل هدفي البرازيليين رونالدو وروبرتو كارلوس، إلا أنه خسر إيابا 3-1.

وفي سانتياجو برنابيو، لم تتكرر نتيجة الفوز بهدف ذهابا في هذا الدور سوى مرة واحدة فقط أمام إنتر ميلان موسم 1965-1966 ، ومنح التعادل 1-1 في الإياب الريال تذكرة التأهل للنهائي، وتوج بالبطولة لاحقا على حساب بارتيزان اليوغوسلافي.