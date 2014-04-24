أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد خرج مرتين من نصف نهائي الأبطال بعد فوزه ذهابا

Google+ Print
ريال مدريد خرج مرتين من نصف نهائي الأبطال بعد فوزه ذهابا ريال مدريد خرج مرتين من نصف نهائي الأبطال بعد فوزه ذهابا

مدريد، (إفي): خرج ريال مدريد، مرتين فقط في تاريخه من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، في 14 من أصل 24 محاولة للوصول إلى النهائي.

ريال مدريد فاز الأربعاء بهدف دون رد على بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو برنابيو.

ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر خوضا لنصف نهائي دوري الأبطال، حيث يواجه بايرن ميونيخ في محاولته رقم 25.

وحتى الآن فاز ريال مدريد 12 مرة وخسر مثلها بنصف النهائي ذهابا وإيابا، علما بأنه فاز في مباريات الذهاب 14 مرة، لكنه فشل في التأهل مرتين منها أمام هامبورج عام 1980 ويوفنتوس عام 2003.

وفي المرة الأولى فاز ريال مدريد على هامبورج في سانتياجو برنابيو بثنائية من توقيع كارلوس سانتيانا، لكنه مني في العودة بخسارة ثقيلة 5-1 ليخرج من البطولة.

وعام 2003 هزم ريال مدريد ضيفه يوفنتوس ذهابا 2-1 بفضل هدفي البرازيليين رونالدو وروبرتو كارلوس، إلا أنه خسر إيابا 3-1.

وفي سانتياجو برنابيو، لم تتكرر نتيجة الفوز بهدف ذهابا في هذا الدور سوى مرة واحدة فقط أمام إنتر ميلان موسم 1965-1966 ، ومنح التعادل 1-1 في الإياب الريال تذكرة التأهل للنهائي، وتوج بالبطولة لاحقا على حساب بارتيزان اليوغوسلافي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع