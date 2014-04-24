فريق الدوري – قائد إنبي يستبعد الزمالك.. وينحاز للوجوه الصاعدة

انحاز رامي صبري قائد إنبي في اختياراته لفريق الموسم من الدوري الممتاز إلى الأسماء التي لا تنال شهرة لاعبي الأهلي والزمالك.

أسماء مثل محمود توبة وطارق حامد ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور، كلهم انتخبهم اللاعب المتميز في إنبي.

ويقود التشكيل الحارس محمد عبد المنصف، وهو حامي عرين إنبي وزميله في الفريق.

اختيارات رامي خلت من لاعبي الزمالك في التشكيل الأساسي، وضمت أحمد فتحي وعمرو جمال من الأهلي.

وجاءت اختيارات علي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعبا بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".