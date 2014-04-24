وزير سعودي: الملك عبد الله بن عبد العزيز عجَّل بزيارة جدة لمواجهة «كورونا»

كشف وزير الحرس الوطني السعودي، متعب بن عبدالله، أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عجَّل بقدومه لمدينة جدة غرب المملكة «ليقف بجانب المواطنين بعد كثرة الحديث عن مرض كورونا الذي تسبب في مقتل 85 شخصاً وإصابة 287 آخرين منذ سبتمبر 2012 ».

وقال «متعب»، نجل العاهل السعودي، الخميس: «الإعلام تناول المرض بأكثر مما يستحق»، مؤكداً أن الملك السعودي حريصٌ على ألا يتخلى بشكل من الأشكال عن أبنائه وبناته المواطنين في أي مكان كان.

وأضاف «متعب» أن خادم الحرمين الشريفين يقسم بأن «كل مواطن سعودي أغلى على الملك من نفسه».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ليرتفع عدد الذين أصيبوا بهذا المرض إلى 287 حالة توفي منهم 85 شخصاً منذ ظهوره.

يأتي الإعلان عن الوفيات والإصابات بعد يومين من قرار العاهل السعودي بعزل وزير الصحة عبدالله الربيعة من دون إعلان السبب، مع العلم أن القرار جاء بعد إعلان ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

كان وزير الصحة السعودي المكلف، عادل الفقيه، تعهد بالشفافية مع المجتمع والإعلام بعد تكاثر الإصابات بفيروس كورونا.