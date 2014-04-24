تشديدات أمنية بقرية العطيات بعد السيطرة على اشتباكات عائلتين بالصف

شهدت قرية العطيات بالصف فى الجيزة حالة من التشديدات الأمنية، وتواجد عدد كبير من سيارات الأمن المركزى ومدرعتين للشرطة، بالإضافة إلى عدد من القوات الخاصة.

كما تواجد عدد من القيادات الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء علاء حربص مساعد مدير الأمن، واللواء جرير مصطفى مدير مباحث الجيزة، واللواء عبد العظيم نصر نائب مدير قطاع جنوب الجيزة.

وأكد العميد محمود شوقى، مأمور قسم الصف، هدوء الأوضاع بالقرية بعد توقف الاشتباكات التى شهدتها القرية أمس بين عائلتى أبو عويس وعليان، والتى راح ضحيتها شخص وأصيب 7 آخرون، وتم حرق 5منازل، كما تم فرض السيطرة الأمنية بالقرية بالكامل.