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اتحاد المصريين بأوروبا يستعرض سبل دعم السياحة مع وزير الطيران

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اتحاد المصريين بأوروبا يستعرض سبل دعم السياحة مع وزير الطيران اتحاد المصريين بأوروبا يستعرض سبل دعم السياحة مع وزير الطيران

اختتم وفد من مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس الاتحاد، زيارته للقاهرة، حيث التقى الوفد الطيار حسام كمال، وزير الطيران، ناقش خلالها سبل دعم السياحة وزيادة عائدتها.

وقال عبد الصمد لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، إن لقاء الوفد مع وزير الطيران، شهد طرح حملتين، هما حملة " اركب طيارة بلدك" والتى تهدف إلى جذب المغتربين للاعتماد على الطيران المصرى فى تنقلاتهم، وحملة "رد الجميل"، والتى تهدف لمعاملة العرب معاملة المصريين، من حيث تذاكر السفر والفنادق والمزارات .وخلافه، وهو ما يمثل نوعًا من أنواع رد الجميل، لوقوفهم بجانب اقتصاديًا وسياسيًا فى الوقت الحالى، كما يهدف فى الوقت نفسه إلى تنشيط السياحة وزيادة عائداتها.

كما طرح الاتحاد، الذى يتخذ من لندن مقرا له، عدة مقترحات خلال اللقاء مع السيد وزير الطيران، إضافة إلى مناقشة ما يمكن أن تقدمه وزارة الطيران للمصريين فى الخارج.

يأتى هذا الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات التى قام بها الوفد مع عدد من المسؤولين المصريين، للتباحث وطرح رؤى الاتحاد، ومن بينهم نبيل فهمى وزير الخارجية، والدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة.

وعرض الاتحاد خلال الاجتماع الذى جرى مع وزيرة القوى العاملة والهجرة، فكرة إنشاء قاعدة بيانات (بنك للموارد البشرية) للمصريين فى الخارج، لمساعدة الدولة على التعرف والاستفادة بشكل أكبر من الخبرات المتراكمة للمصريين فى مختلف المجالات، وهو ما يعطى دفعة قوية لبناء مصرنا الحديثة.

كان وفد الاتحاد قد التقى السيد وزير الخارجية، وتناقش معه عددًا من الملفات، من ضمنها: إعلان موقف اتحاد المصريين فى أوروبا ورفضه التام لفكرة إنشاء مفوضية عليا للمصريين فى الخارج، ومناقشة أسباب عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين وإرهابيين بين مصر وبريطانيا، والتطرق لموضوع سد إثيوبيا، والاستفادة من خبرات علماء المصريين فى الخارج.

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