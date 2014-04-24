وزير التعليم الأوغندى: ارفض إقامة سد النهضة دون موافقة دول المصب

أكد تشارلز بكابليندى، وزير التعليم والرياضة بدولة أوغندا، ونائب رئيس اتحاد العمال الأوغندى وعضو البرلمان، عدم أحقية إثيوبيا فى إقامة سد النهضة دون موافقة جميع دول المصب، مضيفًا: "أرفض إقامة مثل هذا السد اذا كان يضر بحصة مصر من المياه".

جاء ذلك خلال لقائه جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تطرق الحديث بينهما حول العلاقات الثنائية بين الاتحادين وكذلك موقف أوغندا من سد النهضة.

> كما التقى الوزير الأوغندى بعد ذلك ومحمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أثناء زيارته للمؤسسة الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام.

وأشاد الوزير بهذه المؤسسة وما تقدمه من خدمات لعمال مصر وطلب من الأمين العام توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب الأوغندية والمؤسسة الاجتماعية، وأيضا مع اتحاد العمال الأوغندى.

فى المقابل أبدى وهب الله ترحيبه بهذا مشددا على أن الدبلوماسية الشعبية هى القادرة على توحيد الشعوب، وبالتالى لن تجد الحكومات أمامها سوى السير خلف شعوبها.