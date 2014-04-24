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تقارير - باريس سان جيرمان يراقب نجم أتالانتا

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تقارير - باريس سان جيرمان يراقب نجم أتالانتا تقارير - باريس سان جيرمان يراقب نجم أتالانتا

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لضم دانيل باسيلي نجم أتلانتا الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفية.

ويراقب نادي العاصمة الفرنسية منذ فترة لاعب خط الوسط /22 عاما/ الذي أثار اهتمام كل من الغريم المحلي موناكو ونادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي.

وأضافت ليكيب أن متصدر الدوري الفرنسي وحامل اللقب هو الأقرب لضم اللاعب وأنه أرسل عددا من المسؤولين إلى برجامو لمواصلة المفاوضات واستكمال صفقة انتقال اللاعب إلى باريس.

يذكر أن باسيلي انتقل إلى أتلانتا قادما من نادي الدرجة الثانية سيتاديلا في يونيو من العام الماضي وشارك في 24 مباراة من بينها 10 مباريات كأساسي في أولى مواسمه بدورب الدرجة الأولى الإيطالي.

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