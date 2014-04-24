صحيفة - يونايتد يستعد لتجهيز عروض لفابريجاس وكافاني

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد سيبدأ عملية استطلاع لمعرفة مدى استعداد نادي باريس سان جيرمان لبيع نجم هجومه إدينسون كافاني كما يستعد لتجديد مساعيه لضم الإسباني سيسك فابريجاس نجم خط وسط برشلونة في موسم الانتقالات الصيفية بعد أن فشل في ضمه في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد واثق من اتمام صفقة لوك شو المدافع الأيسر الصاعد لساوثامبتون /18 عاما/ مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني وحصوله على راتب أسبوعي يقترب من 100 ألف إسترليني في عقد يمتد لخمس سنوات.

ويبدو مانشستر يونايتد واثقا من إمكانية ضم فابريجاس خاصة وأن صديقه الهولندي روبن فان بيرسي سبق وأعلن عن عدم رضا فابريجاس عن وضعه في برشلونة وأن اولد ترافورد مستعد لاستخدام فان بيرسي كوسيط مع اللاعب الإسباني لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي مستعد لانفاق مبالغ ضخمة خلال موسم الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق وفي الوقت نفسه التعاقد مع مدرب صاحب سمعة عالمية لقيادته اعتبارا من الموسم القادم.