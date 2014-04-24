محلب يشيد بدور الشركات المصرية فى عملية التنمية بتشاد

أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بدور الشركات المصرية العاملة فى القارة الأفريقية فى عمليات التنمية وتوثيق أواصر الصداقة بين مصر وتلك الدول ، خاصة ما تقوم به شركة المقاولين العرب فى اقامة المشروعات الكبرى نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبة بالدول الافريقية ٠

> جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء الذى يقوم حالية بزيارة لتشاد لطريق ” انجورا – انجامينا-بلالا ” الذى يبلغ طوله ١٢٠ كيلو مترا ويتكلف ٣٠ مليونا و٣١٢ الف يورو وتنفذه شركة المقاولون العرب وتم الإنتهاء من ٥٢ من حجم الأعمال به .

> وقد تفقد رئيس الوزراء الأعمال الجارية فى الطريق والتى تضمنت طبقات الأسفلت والأساس وطبقات الردم وتنفيذ العمال الصناعية العرضية بابعاد مختلفة واعمال التكاسى وتخطيط الطريق الأفقية والرأسية ومجارى الأمطار ٠

> وقد استعرض المهندس أشرف عبد العاطى رئيس قطاع شمال ووسط أفريقيا بالمقاولون العرب المشروعات التى تم تنفيذها بواسطة المقاولون العرب فى تشاد ومنها فندق كمبسكى على مسطح ٣٣ الف متر مربع ويتكون من ٢٠٠ حجرة واجنحة وملاحق وذلك بتكلفة ٤٠ مليون يورو وطريق مساجيد بيسنى بطول ٨٥ كيلو مترا بقيمة ” ٣٣مليونا ” و٦٦٠ الف يورو ومشروع مساجيد مساكورى بطول ٧١ كيلو مترا وتكلفة ” ٤٣ مليونا يورو وطريق بيكورو اربط شاتيك بطول ٦٦ كيلو مترا وتكلفة ٤٦ مليون يورو وطريق اربط شاتك. بتكين بطول ٧٦ كيلو مترات وتكلفة ٤٧ مليون يورو ٠

> وأشار إلى أن هناك عددا من المشروعات الجارى تنفيذها أهمها مبنى وزارة الخارجية التشادية بتكلفة ٦٨ مليونا و٧١٧ الف يورو وطريق جيلنجدنج بونجور بطول ٨٣ كيلو مترا وتكلفة ٥٢ مليون يورو وطريق مونجو. اريف بطول ٧٨ كيلو مترا وتكلفة ٣٨ مليون يورو

> وقد التقى المهندس محلب خلال الجولة بالطريق التى تبعد ٢٧٠ ك. م عن العاصمة نجامينا بالعمال بالمشروع بموقع العمل واشاد بالكفاءة العالية التى يتم تنفيذ المشروعات بها ، معربا عن إعجابه بمستوى الشراكة بين العمالي حيث تبلغ نسبة العمالة المصرية ٣٠ بالمائة والعمالة التشادية ٧٠ بالمائة.

> وكان المهندس ابراهيم محلب قد توجه فور وصوله نجامينا لتفقد المشروع على بعد ٢٨٠ ك م من العاصمة نجامينا حيث انتقل إلى موقع تنفيذ الطريق ” انجورا- انجامينا- بلالا” بطائرة مروحية يرافقه آدم يونسمى وزير البنية التحتية والنقل ومسؤلى وزارة النقل والوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته لتشاد والمهندس اشرف عبد العاطى رئيس قطاع شمال ووسط افريقيا بالمقاولون العرب

> وفور انتهاء الجولة بموقع المشروع تناول رئيس الوزراء والوفد المرافق له الغداء فى منطقة انجورا بمشاركة أعضاء الوفد والجانب التشادى والعاملين بشركة المقاولون العرب والمشروع

> ومن المقرر ان يتفقد المهندس محلب أيضا خلال الزيارة مشروع انشاء مبنى وزارة الخارجية التشادية الجديد الذى تنفذه المقاولون العرب بتكلفة تبلغ ٦٨ مليونا و٧١٧ الف يورو ٠

أ ش أ