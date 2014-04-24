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مباحث المنيا تلقي القبض علي سارق حديد التسليح

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مباحث المنيا تلقي القبض علي سارق حديد التسليح مباحث المنيا تلقي القبض علي سارق حديد التسليح

ألقت مباحث قسم المنيا ،القبض على عاطل لقيامه بسرقة مخزن حديد تسليح وكسر أبواب المخزن .
> تلقى اللواء أسامة متولى ،مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا ، يفيد بضبط “عادل . ح . خ ” 24 سنة عاطل ، لقيامه بسرقة كميات من حديد التسليح وتحميلها على عربة كارو، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9559 لسنة 2014 جنح القسم فى 20 أبريل الجارى ، فى بلاغ للمدعو “عاطف إيليا حبيب” 41 سنة حاصل على دبلوم حيث قام بسرقتها من مخزن المجنى عليه بأسلوب كسر الأبواب .
> وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، تحرر محضر بالواقعة برقم 10 أحوال القسم ، وتولت النيابة التحقيق .

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