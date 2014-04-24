مباحث المنيا تلقي القبض علي سارق حديد التسليح

ألقت مباحث قسم المنيا ،القبض على عاطل لقيامه بسرقة مخزن حديد تسليح وكسر أبواب المخزن .

> تلقى اللواء أسامة متولى ،مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا ، يفيد بضبط “عادل . ح . خ ” 24 سنة عاطل ، لقيامه بسرقة كميات من حديد التسليح وتحميلها على عربة كارو، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9559 لسنة 2014 جنح القسم فى 20 أبريل الجارى ، فى بلاغ للمدعو “عاطف إيليا حبيب” 41 سنة حاصل على دبلوم حيث قام بسرقتها من مخزن المجنى عليه بأسلوب كسر الأبواب .

> وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، تحرر محضر بالواقعة برقم 10 أحوال القسم ، وتولت النيابة التحقيق .