"تعليم القاهرة" تستبعد معلمين بمدرسة جمال عبد الناصر بالنزهة

استبعد هانى كمال، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كل من إسلام عبد العزيز، اخصائى اجتماعى بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية، التابعة لإدارة النزهة وعز الدين خير الله، مدرس مادة الفلسفة بالمدرسة ذاتها إلى مقر الإدارة التعليمية.

ووصف إسلام عبد العزيز الاستبعاد بالتعسفى وغير القانونى، مؤكدا أنه يعمل منذ 15 سنة هو وعدد من المعلمين، بالمدرسة وقت أن كانت تابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، وتم تحويلها إلى تجريبى على يد الدكتور أحمد زكى بدر، حينما كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم وحتى هذه اللحظة،لم يتم تثبيتهم أو منحهم الدرجة الوظيفية الخاصة بهم.

وتساءل إسلام: "كيف يتم استبعاد معلمين قضوا فى الخدمة ما يقارب الـ15 عامًا أو أكثر؟، مستنكرا أن يكون مبرر المديرية لاستبعادهم لإعادة هيكلة المدرسة".

> وأشار عبد العزيز إلى أنه بتاريخ 13 مارس الماضى تم استبعادهم من المدرسة وقدموا تظلمين أحدهما إلى مديرية التربية والتعليم والأخر للوزارة ولم يتم البت فيهما حتى الآن.

وكشف إسلام أن مدير الشئون التنفيذية يسعى لاستبعاد محمد فوزى، مدير شئون الطلبة بالمدرسة، بحجة أنه حاصل على دبلوم، فى الوقت الذى يشغل فيه منصبه منذ 20 عاما.