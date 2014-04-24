غدا.. انعقاد "عمومية نادى تدريس القاهرة" لانتخاب ثلث أعضاء المجلس

تنعقد الجمعية العمومية لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لانتخاب ثلث أعضاء المجلس، المنتمى أغلبه لجماعة الإخوان، بدلا ممن انتهت عضويتهم عن طريق القرعة بين أعضاء المجلس، وذلك فى الثانية عشرة ظهر غد الجمعة بمسرح كلية الزراعة بالجامعة.

ويتم تسجيل الأعضاء فى كشف حضور الجمعية العمومية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وفى حالة عدم اكتمال النصاب "نصف عدد أعضاء الجمعية+1"، يستمر التسجيل حتى الثالثة ظهرا، ويكون الاجتماع صحيحا بعد ساعة واحدة من موعد الانعقاد الأول، وذلك إذا حضره بأنفسهم -أى بدون توكيل أو نيابة- عدد لا يقل عن 10% من مجموع أعضاء الجمعية العمومية، أو 20 عضوا منهم أيهما أقل، بحيث لا يقل عدد الحضور فى الحالة الأولى عن 5 أعضاء، وذلك طبقا للمادة 25 من لائحة النظام الأساسى.

وأغلق باب التنازل عن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فى 24 مارس الماضى، حيث ترشح 4 أساتذة سيتم انتخاب 2 منهم، وهم: الدكتور حسنى خيرى بكلية الطب، والدكتور محمد حامد بكلية الهندسة، والدكتور ممدوح محمد بكلية العلوم، والدكتورة منال محمد البرادعى بمعهد الأورام، بينما يتم انتخاب عضو واحد فقط فى قائمة الأساتذة المساعدين وفازت به بالتزكية الدكتورة نهى عادل عثمان بكلية الطب.

وترشح الدكتور ربيع عبدالتواب بكلية الهندسة على قائمة المدرسين، وفاز بالتزكية، بينما ترشح 2 من المدرسين المساعدين والمعيدين وسيتم انتخاب واحد منهم، وهم: الدكتور محمد إبراهيم بكلية الطب البيطرى، والدكتور هاشم محمد عبداللطيف بكلية الزراعة.

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