"قومى المرأة" يواصل برنامجه لتوعية السيدات بالمشاركة فى الانتخابات

أطلق المجلس القومى للمرأة برنامجه التدريبى الثانى بعنوان "المرأة الناخبة" لتوعية السيدات البسيطات بأهمية المشاركة بفاعلية فى العملية الانتخابية والإدلاء بصوتها فى جميع المراحل الانتخابية المقبلة، وذلك من خلال ورش عمل ينظمها المجلس فى كفور ونجوع ومراكز جميع محافظات مصر لنشر الوعى لدى المرأة البسيطة بأهمية صوتها الانتخابى وكيفية اختيارها للمرشح الذى يمثلها وأهمية التغاضى والبعد عن الرشاوى الانتخابية لما فيه من مردود إيجابى يعود على المجتمع بأسره وتعزيزاً لقيم الديمقراطية.

> يأتى ذلك فى ضوء المميزات التى منحها الدستور الجديد للمرأة المصرية، واستكمالا لجهود المجلس فى تدعيم المرأة للمشاركة بفاعلية فى استيفاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

> وتتناول ورش العمل عدة موضوعات منها أهمية المشاركة السياسية للمرأة فى المجتمع المصرى، وآليات اختيار المرشح، والفرق بين نائب المجلس المحلى والشعب وأهمية أدوارهم، وأهمية الصوت الانتخابى، والشروط الواجب توافرها فى الناخب، بمشاركة سيدات فى كل محافظة، ويحاضر بها مجموعة من المتخصصين والتنفيذيين والأكاديميين الذى يقومون بتوعية السيدات بأهمية اختيار المرشح الذى يمثلهن.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذا البرنامج فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ وجارى تنفيذه فى باقى محافظات مصر.