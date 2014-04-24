إنشاء 768 وحدة سكنية جديدة لتوزيعها على الشباب ومحدودى الدخل بقليوب

قال المهندس السيد موسى، رئيس مدينة قليوب، إنه تقرر البدء فى إنشاء 768 وحدة سكنية جديدة بالمدينة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تسلمت المواقع على أرض أملاك الدولة، على أن يتم الانتهاء من بنائها خلال العام الجارى لتوزيعها على الشباب المقبل على الزواج والحالات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

> وأضاف رئيس المدينة فى تصريح له، اليوم الخميس، أن الوحدات السكينة الجديدة التى تقرر إنشاؤها 168 فى قليوب و600 وحدة سكنية فى ميت حلفا ، لحل أزمة الإسكان بالمدينة.

وأكد موسى، أن مشكلة المساكن التابعة للأوقاف وعددها 268 شقة تم حلها بعد أن قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تشكيل لجنة من المحافظ لفحص الطعون والتظلمات، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من الفحص سيتم توزيع الوحدات السكنية على المستحقين فقط.