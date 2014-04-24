بالصور… “الهجان” يتفقد صوامع القمح بمدينة قنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الجمعية الزراعية بالصالحية لمتابعة تسليم محصول القمح من المزارعين يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة كما تفقد صوامع الترامسة بمركز قنا التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لمتابعة عملية تخرين محصول القمح.

وتوجه المحافظ إلي الجمعية الزراعية بالصالحية للوقوف على استعدادات المحافظة لاستلام القمح من المزارعين، وتعد الجمعية حلقة وصل بين المزارعين والصوامع والشون والمطاحن، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج الفدان من القمح هذا العام بلغ 21 إردب مطالبا الفلاحين بسرعة توريد محصول القمح لبنوك التنمية والائتمان الزراعي حتي يتم توريده إلي الصوامع والأماكن المخصصة للتخزين .

وتفقد صوامع الترامسة للاطمئنان على حالة تسليم وتوريد القمح وتشمل 12 صومعة بسعة تخزينية إجمالية 60 ألف طن قمح واستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي لعمليات الإدخال والتعقيم والغربلة والتفريغ لمحصول القمح .

وأشار أنه تم توريد 8800 طن قمح للصوامع والشون والجمعيات الزراعية في الفترة من 15/4/2014 إلي 24/4/2014 بزيادة 7739 طن عن العام السابق في نفس الوقت والجدير بالذكر أن السعة التخزينية لصوامع وشون محافظة قنا بلغت 185 ألف طن .