بالصور .. محافظ قنا يفتتح معرض “ريف بلدنا” بالمحافظة

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، معرض “ريف بلدنا ” الذي تقيمه المبادرة المصرية المتكاملة (النداء) بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) ووحدة إدارة مشروع التنمية الريفية ،ورافقة فى الافتتاح كل من ممدوح سرور، رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي، و أمل إسماعيل ،وكيل وزارة الزراعة، و إيمان علي ،مدير وحدة التنمية الريفية والسادة وكلاء الوزارة بالمحافظة .

> شمل المعرض عرضاً للمنتجات الزراعية والحرف التراثية والمشغولات اليدوية التي تتميز بها محافظة قنا من خلال 23 جمعية تسويقية و6 جمعيات قدمت الدعم والجمعيات المشاركة هي ” جمعية إحياء الحرف التراثية ،جمعية تنمية المجتمع بدندره ،مصنع الفيبر جلاس ،الجمعية التسويقية الزراعية بنجع حمادي” .

> وأشاد المحافظ ،بدقة وجودة المعروضات والمشغولات التي قدمتها الجمعيات والتي تؤهلها لتصدير منتجاتها إلي الخارج، مشيرا إلي أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية باعتباره شريكا أساسي في التنمية داخل المحافظة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم المساعدات للمرأة المعيلة والأسر الفقيرة .

وأضاف بأنه من الضروري الاهتمام بتحسين جودة السلع والمنتجات اليدوية كي تحتل الصدارة في منافسة المنتجات العالمية وان مثل هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في الحد من البطالة وتحسين مستوي المعيشة ومساعدة صغار المزارعين في تسويق منتجاتهم لذا يجب إقامة معارض دائمة لها داخل المحافظة .